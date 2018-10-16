Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 8%

Астана, , 11:20 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $12,26 млрд, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 16 октября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

За отчетный период экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 13,8%, до $3,91 млрд, импорт — на 6%, до $8,35 млрд. Среди стран Союза на Россию приходится 91,9% товарооборота с Казахстаном, Киргизию — 4,5%, Белоруссию — 3,5%, Армению — 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года внешний товарооборот Казахстана составил $59,8 млрд, что на 21,6% больше, чем годом ранее.

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