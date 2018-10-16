Денежные переводы из России в Грузию в сентябре уменьшились на $3 млн

Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Денежные переводы из России в Грузию в сентябре 2018 года составили $37,7 млн. По информации Национального банка Грузии, это на $3 млн ниже показателя аналогичного периода прошлого года ($40,7 млн).

Соответственно, доля России в общем объеме денежных переводов сократилась с 32,76% (в сентябре прошлого года) до 28,71% (в сентябре текущего года). В то же время доля стран Евросоюза выросла с 31,16% до 35,53%, а общая сумма денежных переводов из стран ЕС в сентябре 2018 года достигла $46,65 млн. Тем не менее, отдельные страны ЕС пока еще отстают от России по денежным переводам в Грузию.

Лидером среди стран Евросоюза является Италия, откуда в сентябре 2018 года поступило $16,42 млн. Это на $3,4 млн выше показателя аналогичного периода прошлого года. Италия занимает вторую строчку (вслед за Россией) в списке крупнейших доноров Грузии по денежным переводам. На третьем месте — США, откуда в сентябре поступило $14,2 млн. Это на $1,7 млн выше показателя за сентябрь прошлого года. Немного отстает от США Греция, откуда Грузия получила $14,17 млн, что на $1 млн выше суммы, поступившей в сентябре 2017 года.

Денежные переводы из Грузии за рубеж выросли на $0,2 млн и достигли $19,2 млн. 38% из этой суммы, $7,3 млн было переведено в Россию. Это на $0,5 млн ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В то же время выросли денежные переводы из Грузии в Турцию: с $1,6 млн до $2,4 млн.