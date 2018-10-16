Концессионеры-строители автодорог смогут возвращать уплаченный НДС

Москва, , 11:12 — REGNUM Закон, направленный на возврат концессионерам в сфере автодорожного строительства права на налоговый вычет, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Речь идет о возврате уплаченного ранее налога на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным товарам. Нововведение коснется обязательств по НДС, которые возникли с 1 января 2018 года.

Сегодня нормы закона не позволяют оформлять налоговый вычет по НДС по товарам и услугам, которые были оплачены за счет бюджетных средств. Такие нормы действуют с 2017 года. Однако на практике они привели к тому, что концессионерам в области дорожного строительства стало не хватать средств на реализацию проектов.

В связи с чем закон предлагает вернуть право на вычет НДС по товарам и услугам только для концессионеров в области автодорожного строительства.