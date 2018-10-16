В Перми в 2019 году начнут реформирование пассажирских перевозок

Пермь, , 11:05 — REGNUM В Перми с 2019 года стартует процесс реформирования пассажирских перевозок. В настоящее время тема обсуждается на уровне муниципалитета и региона, разрабатываются нормативно-правовые акты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Новая транспортная модель подразумевает постепенный переход на безналичный расчет пассажиров за поездки в общественном транспорте, модернизацию автопарка, эффективную организацию пересадочных узлов.

В частности, планируется, что возраст действующих автобусов не должен превышать 10 лет, трамваев — 15 лет. Планируется покупка низкозольного транспорта, удобного для маломобильных граждан.

Изменения коснуться и закупок. Планируется перейти к схеме закупки авточаса работы перевозчика, тогда как сейчас на конкурс выставляются маршруты, что приводит к гонкам между водителями в борьбе за пассажира и выручку. Закупка авточаса призвана устранить эту проблему.

Чиновники считают, что нововведения позволят повысить качество обслуживания в сфере пассажирских перевозок. Между тем, стоит напомнить, что благая цель — купить трамвай нового поколения обернулась против самих чиновников. В Москве на урбанистическом форуме в июле было заключено соглашение о поставке в Пермь современных трамваев. Однако документ попал в поле зрения УФАС и ведомство заявило о проверке.

Антимонопольная служба выразила подозрения, что отдельные положения документа могут ограничивать конкуренцию. Планируется купить современный трамвай, стоимость которого 30−45 млн рублей, между тем кроме ООО «ПК Транспортные системы» (именно с ним пермские чиновники заключили соглашение о сотрудничестве) в России есть и другие производители этого вида транспорта.

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