Независимо от объема и цены поставок нефти за рубеж, бензин подорожает

Москва, , 11:02 — REGNUM Реальность последних лет в России такова, что независимо от мировых цен на нефть наблюдается неуклонный рост цены на бензин. Связано это со значительным объемом налогов и акцизов по всей производственной цепочке, считает аналитик отдела продаж ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что эксперты Счетной палаты в отзыве на проект федерального бюджета прогнозируют «резкий скачок розничных цен на бензин» из-за запланированного повышения акцизов в полтора раза.

«Более 60% окончательной цены на бензин формируется под влиянием налогов — это один из самых высоких показателей в мире. Сейчас правительство реализует налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть его заключается в постепенном снижении экспортной пошлины с одновременным повышением НДПИ.

Это означает, что независимо от объема и цены поставок за рубеж, цена на бензин для конечного потребителя в России будет расти. А увеличение акцизов с 1 января 2019 года является дополнительным негативным фактором.

Тем не менее, резкого удорожания цен правительство постарается избежать, так как это вызовет сильное социальное недовольство. Проще всего сдержать цены путем компенсирующих выплат для НПЗ, что уменьшит надбавку на предпоследнем этапе производства.

Вероятно, так и будет сделано. Могут быть задействованы прямые меры поддержки вертикально-интегрированных компаний, но это не основной сценарий, так как бюджету нужны доходы.

В любом случае, сложнее всего придется локальным производителям. Последствия роста цен первоначально испытают на себе НПЗ, а затем и потребители через повышение цен.

По нашим расчетам, в течение следующего года литр топлива будет стоить на 3−4 рубля больше, чем сейчас».

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