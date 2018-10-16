Вторник, 16 Октября 2018 года
12:40:46 МСК

Активы пенсионного фонда Казахстана инвестируют в строительство газопровода

Экономика

Общая стоимость газопровода составляет $725 млн

Астана, 16 октября 2018, 11:13 — REGNUM  Правительство Казахстана инвестирует активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана в размере 85 млрд тенге ($231 млн) в строительство газопровода «Сарыарка». Об этом 16 октября сообщает агентство Informburo со ссылкой на заместителя министра энергетики Махамбета Досмухамбетова.

По его словам, общая стоимость газопровода составляет 267,3 млрд тенге ($725 млн). Банки Казахстана займут проектной компании «Астана газ КМГ» 102 млрд тенге ($277 млн) и пополнение уставного капитала компании составит 80,3 млрд тенге ($218 млн).

Планируется, что магистральный газопровод «Сарыарк» предоставит доступ к газу 2,7 млн жителей Казахстана. В первую очередь планируется газифицировать Жезказган, Караганду, Темиртау и Астану.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали сроки строительства газопровода «Сарыарка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить