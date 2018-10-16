Активы пенсионного фонда Казахстана инвестируют в строительство газопровода

Астана, , 11:13 — REGNUM Правительство Казахстана инвестирует активы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Казахстана в размере 85 млрд тенге ($231 млн) в строительство газопровода «Сарыарка». Об этом 16 октября сообщает агентство Informburo со ссылкой на заместителя министра энергетики Махамбета Досмухамбетова.

По его словам, общая стоимость газопровода составляет 267,3 млрд тенге ($725 млн). Банки Казахстана займут проектной компании «Астана газ КМГ» 102 млрд тенге ($277 млн) и пополнение уставного капитала компании составит 80,3 млрд тенге ($218 млн).

Планируется, что магистральный газопровод «Сарыарк» предоставит доступ к газу 2,7 млн жителей Казахстана. В первую очередь планируется газифицировать Жезказган, Караганду, Темиртау и Астану.

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