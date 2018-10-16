Перевозки пассажиров по контракту не будут облагаться НДС

Москва, , 10:58 — REGNUM Закон об освобождении организованных перевозок пассажиров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Нововведение коснется перевозок граждан и багажа на автомобилях, а также на городском наземном наземном транспорте, в том числе и электрическом. Речь идет о перевозках по регулируемым тарифам.

Формально такие перевозки и сегодня не облагаются НДС, однако такая норма не касается перевозок, осуществляемых по госконтракту.

В связи с этим правительство предложило уточнить в законе, что от уплаты НДС освобождаются все перевозки граждан городским пассажирским транспортом пассажиров и багажа освобождаются от НДС, вне зависимости от того, как они организованы.