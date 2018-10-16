«Шоковая терапия» с ценами на бензин не нужна никому — эксперт

Москва, , 10:57 — REGNUM Рост розничных цен на бензин не будет резким — ценовая «шокотерапия» не нужна никому, считает директор дивизиона Химки ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало.

Ранее Счётная палата России в заключении по проекту бюджета 2019−2021 годов отмечала, что повышение акцизов на топливо может привести к резкому скачку розничных цен на бензин, что потребует принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер. Речь идет о повышении акцизов с 1 января 2019 года (на бензин — с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну).

«Считаю, что и постепенное повышение стоимости топлива будет частично компенсировано — уже сейчас нефтяные компании разрабатывают новую механику ценообразования: разница в биржевой стоимости между тонной А-92 и АИ-95 доходит до 5 тыс. рублей, хотя раньше держалась в районе 1,5 тыс.

Введенные ценовые преференции на А-92 и дизельное топливо будет заметны населению. Кроме того до настоящего времени нефтяные компании если и теряли прибыль, то все равно придерживались существующих договоренностей и взятых обязательств.

Компромисс был найден: они получат компенсации за то, что сдерживали цены. На случай, если цены на бензин все равно резко поднимутся, у правительства есть право оперативно повышать экспортные пошлины на нефтепродукты до 90%, когда начинается рост цен на бензин. Это сразу сдержит удорожание.

Подобная «заморозка» цен негативно отразится на всех участниках рынка топлива: собственниках нефтеперерабатывающих производств, владельцах АЗС и потребителях, ведь если с каждого литра бензина некая сумма будет уходить на акцизы, а цену надо будет оставлять на прежнем уровне, то вряд ли операторам автозаправочных станций удастся зарабатывать, как раньше.

В убыток себе никто работать тоже не станет, и это, скорее всего, приведет к повышению цен местными властями, что неизбежно отразится на кошельке потребителя».

Читайте также: «Рубить хвост по частям»: о рисках роста цен на бензин в России