В Южно-Сахалинске построят аквапарк и четырехзвездочный отель

Южно-Сахалинск, , 10:24 — REGNUM Строительство аквапарка и четырехзвездочного отеля на 80 номеров ведет в Южно-Сахалинске резидент территории опережающего развития «Горный воздух», сообщает 16 октября пресс-служба Минвостокразвития России.

Объем инвестиций в проект составит более 1,8 млрд рублей. В настоящее время на площадке возведено трехэтажное здание общежития для персонала, построены три этажа гостиницы, начато возведение железобетонных конструкций аквапарка. Кроме того, в составе комплекса будет построена парковка для автомобилей.

«Основная идея нашего проекта — создание на Сахалине развлекательной сферы активного отдыха за счёт строительства нового уникального, с точки зрения инженерии и технологий, водно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого и открытого типа, отелем уровня 4 «звезды» и SPA-центром», — сообщил генеральный директор компании «Вектор» Алексей Ли.

В министерстве отметили, что в настоящее время в в ТОР «Горный воздух» реализуются 18 инвестпроектов с общим объемом инвестиций порядка 21 млрд рублей. Планируется, что после завершения они обеспечат рабочими местами 1260 человек.

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