Ввод жилья в Казахстане вырос на 12%

Астана, , 10:23 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года в Казахстане в эксплуатацию введено 8,8 млн квадратных метров жилья, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 16 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на первого заместителя министра по инвестициям и развитию республики Романа Скляра.

По его словам, за отчетный период в Казахстане сдано 7 099 единиц жилья, в том числе 30 383 индивидуальных домов. Среди регионов Казахстана по вводу жилья лидирует Алма-Атинская область, Чимкент и Мангистауская область.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2018 года объем финансовых вложений в жилищное строительство в Казахстане вырос на 31,5%, до 818,9 млрд тенге ($2,22 млрд).

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