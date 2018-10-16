«А вы хотели, чтоб вам рассказали…»: о засекречивании дедолларизации

Москва, , 10:04 — REGNUM Перевод плана по дедолларизации экономики России под гриф «Для служебного пользования» доктор экономических наук Никита Кричевский прокомментировал достаточно иронично.

«Дедолларизацию засекретили? А вы хотели, чтоб вам рассказали, по какому курсу будут (если будут) пересчитывать долларовые вклады? Или расскажут, что с населения хотят собрать хотя бы $50 млрд на погашение банковского долга в $200−250 млрд, из которых львиная доля висит на госбанках?» — написал он на своей странице в соцсетях.

Также известный экономист заявил, что полностью согласен с главой департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексеем Заботкиным, известившим, что в ближайшие годы доля долларовых вкладов в банковской системе России сократится.

«Но произойдёт это не потому, что народ внезапно проникнется верой в рубль, а по причине слаженных действий правительства, ЦБ и госбанков. Последние принудительно поменяют (выдадут) доллары на вкладах в рубли по курсу. Непонятно, что ещё нужно, чтоб понять, куда дует ветер.

Уйдите в евробонды, в евро, если не хотите связываться с ценными бумагами, или переложитесь в нал в ячейках, в конце концов. Полного запрета хождения наличного доллара не будет — реинкарнация статьи 88 УК РСФСР приснится властям разве что в страшном сне», — отметил Никита Кричевский на своих ресурсах в интернете.

Напомним, ранее о том, что правительственный план по дедолларизации экономики получил гриф «Для служебного пользования» сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, «все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», и после устранения всех технических разногласий, возникших между Минфином, Минэкономразвития (МЭР) и Центробанком, документ будет представлен премьер-министру Дмитрию Медведеву.