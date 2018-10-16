В январе — сентябре реальная зарплата в Казахстане выросла на 2%

Астана, , 09:48 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата в Казахстане составила 158,2 тыс. тенге ($429), сообщает 16 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра национально экономики Тимура Сулейменова.

За отчетный период рост заработных плат в реальном выражении составил 1,9%. Министр добавил, что в конце 2018 года рост ВВП может превысить 4%. Данная возможность появилась благодаря ускорению роста экономики в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане составила 160 555 тенге ($434 по курсу на 12 октября).

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