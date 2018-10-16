Банк Индонезия и Центробанк Японии возобновили соглашение о валютном обмене

Джакарта, , 09:45 — REGNUM Банк Индонезия и японский центральный банк договорились возобновить двустороннее соглашение о валютном обмене на сумму в 22,76 млрд долларов США, сообщает Antaranews.

«С возобновлением этого соглашения Индонезия теперь может обменять индонезийскую рупию на доллары США и / или японскую иену, ранее только на доллары США», — заявил управляющий Банка Индонезии Перри Варджио.

Перри Варджио пояснил, что это сотрудничество отражает укрепление двустороннего финансового сотрудничества между Индонезией и Японией. Глава Банка Индонезии считает, что это сотрудничество будет вносить позитивный вклад в усилия по поддержанию стабильности на финансовых рынках, поощрять использование местных валют обеих стран в Азии в среднесрочной перспективе и торговлю между Индонезией и Японией в будущем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк Индонезия также ранее подписал соглашение с Сингапуром о снижении обменных курсов в форме свопов на сумму 10 млрд долларов США на ежегодном совещании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в 2018 году.

Помимо Японии и Сингапура, Банк Индонезия имеет ряд партнерских отношений с другими странами, такими как Австралия, Китай, Южная Корея.

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