Цены на нефть будут постепенно расти — эксперт

Москва, , 09:34 — REGNUM В связи с негативными мировыми новостями ожидается рост цен на нефтяные котировки. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

По мнению эксперта, судя по бурной реакции мировых СМИ и политиков на возможную смерть журналиста Джамаля Хашогги, Саудовская Аравия может пополнить ряды «подсанкционных» стран.

«Международное энергетическое агентство (МЭА) вслед за ОПЕК дало прогноз на снижение темпов роста спроса на сырье в 2018—2019 годах за счет ухудшения мировой экономики и пересмотра спроса Китая, в том числе и по изменениям в структуре поставок ресурсов туда. Число буровых установок за неделю увеличилось на девять единиц, а платформы в Мексиканском заливе восстановили работу после урагана», — подчеркнул Друщляк.

Эксперт напомнил, что в России была озвучена возможная реакция рынка нефти на введение новых акцизов на ее продажу с 1 января 2019 года, а также придание гласности опасений нефтяников о работе на пределе имеющихся возможностей по добыче и транспортировке углеводородов.

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«Таким образом, можно отметить, что $81-$81,5 за баррель участники рынка сделают основным коридором на конец дня», — сказал аналитик.

Также он добавил, что рост нефтяных котировок продолжается, хоть и не быстрыми темпами, «что ведет к переоценке дальнейших планов по повышению цен еще выше, ведь теплая погода в октябре не будет долгой».

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