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С начала года тенге подешевел к доллару США на 11%

Экономика

Ослабление тенге вызвано ужесточением антироссийских санкций

С начала года тенге подешевел к доллару США на 11%
Иллюстрация: Molotok.ru
Купюра достоинством 10 000 тенге

Астана, 16 октября 2018, 09:23 — REGNUM  С января по середину октября 2018 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 11,3%, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя Национального банка республики Данияра Акишева.

По его словам, ослабление тенге вызвано ужесточением антироссийских санкций, а также укреплением доллара США по отношению к валютам развивающихся стран. За отчетный период российский рубль ослаб на 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Национальный банк Казахстана рекомендовал населению республики воздержаться от перевода активов из одной национальной валюты в другую.

Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Казахстана рекомендовал воздержаться от покупки валюты

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