Сбербанк может продать головной офис в Москве — СМИ

Москва, , 09:05 — REGNUM После продажи своего головного офиса по улице Вавилова в Москве Сбербанк может переехать в район Москва-Сити. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

По сведениям источников агентства, финансовая организация в перспективе может забрать за долги два недостроенных небоскреба рядом с районом Москва-Сити. Отмечается, что рядом с указанными строениями расположен уже принадлежащий банку деловой центр.

Также сообщается, что, по оценкам экспертов рынка недвижимости, общая площадь сегодняшней штаб-квартиры Сбербанка составляет 85 тыс. кв. м.

Читайте также: Путин обсудил с главой Сбербанка ситуацию на рынке кредитования

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября стало известно, что Сбербанк готов потратить 5 млрд рублей на покупку разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий». В случае достижения соглашения финансовая организация сможет создать свою биометрическую платформу, которая составит конкуренцию Единой биометрической системе Центробанка РФ.

Читайте также: Сбербанк готов потратить 5 мрлд на разработчика систем распознавания речи