Бывшие активы совладельца «Юлмата» попали под арест на Кипре

Москва, , 08:48 — REGNUM На крупный пакет акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош», принадлежавший совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину, наложен арест. Такое решение принял окружной суд Никосии. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ВТБ, по иску которого и были арестованы активы.

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Речь идёт об активах, которые Костыгин успел передать супруге своего делового партнёра, Инне Мейер. Как выяснилось, это произошло в ноябре 2017 года, через несколько месяцев после решения суда. В банке сочли, что передача акций была призвана скрыть активы бизнесмена от ареста, после чего 10 октября ВТБ подал иск в суд. Ответчиками по нему выступили сам Костыгин и Мейер.

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Совладельца «Юлмарта» оставили под домашним арестом до середины февраля

Отмечается, что поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, который 5 июля 2017 года признал, что Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ свыше 650 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, совладелец компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин попал под уголовное преследование осенью 2017 года. Его заподозрили в крупном мошенничестве в сфере кредитования — обмане Сбербанка на 1 млрд рублей. Подозреваемый был задержан и помещён под домашний арест.

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