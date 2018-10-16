Топ-менеджерам финансово неустойчивых банков хотят закрыть границу

Москва, , 08:59 — REGNUM Законопроект об ограничении выезда за границу для собственников и топ-менеджеров финансово неустойчивых банков разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом рассказал глава комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), пишут 16 октября «Известия».

Ранее предлагалось закрыть границу для руководителей банков, попавших под санацию или отзыв лицензии. Инициатива комитета касается более широкого круга лиц — собственников и руководителей кредитных организаций, к деятельности которых у Центробанка возникают вопросы.

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — подчеркнул Аксаков.

Отмечается, что запрет ограничит отток капитала за рубеж. Документ будет готов в осеннюю сессию, пояснил парламентарий. ЦБ концептуально поддержал инициативу.

Эксперты отмечают, что новация соответствует мировой практике. Другие специалисты высказывают опасения, что ЦБ может злоупотреблять правом на ограничение выезда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ограничение выезда за рубеж для банкиров, лишившихся лицензии или попавших под санацию, поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, такая мера необходима, «чтобы наказание было неотвратимым».

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