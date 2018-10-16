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Рынок китайско-германских двусторонних инвестиций достиг $40 млрд

Экономика

Объем торговли между двумя странами достиг 168,1 млрд долларов в 2017 году, что составило около 30% торговли между Китаем и странами Европы в целом

Циндао, Китай, 16 октября 2018, 08:14 — REGNUM  Двусторонние инвестиции между Китаем и Германией достигли $40 млрд, сообщили в Министерстве коммерции Китая, передает 15 октября агентство Синьхуа.

В 2018 году страны отмечают 40-летие заключения Китайско-Германского межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий, которая стала ключевым шагом в развитии двустороннего сотрудничества.

Двустороннее сотрудничество расширилось на многие сферы и вышло на более высокий уровень, отметил замглавы Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве коммерции Китая Ли Юн, выступая на инвестиционном форуме, который прошел в китайском порту Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Объем торговли между двумя странами достиг 168,1 млрд долларов в 2017 году, что составило около 30% торговли между Китаем и Евросоюзом в целом. Китай в течение двух лет подряд, при этом, является крупнейшим торговым партнером Германии.

Напомним, что с 2013 года Китай является крупнейшим инвестиционным партнером в электронную промышленность Германии, а его инвестиционные проекты затрагивают многие сферы производства, а также НИОКР Германии.

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Китай и ЕС
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