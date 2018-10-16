Врио главы Зауралья решил развивать прикладную физику

Курган, , 08:14 — REGNUM В Курганской области в рамках развития промышленности и региона в целом задумались об открытии филиала Новосибирского института прикладной физики. Поводом стали разработки завода «Курганприбор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе зауральского правительства.

В Зауралье традиционно планируют развивать промышленность, но похвастать пока могут только человеческим капиталом. Побывав на АО «НПО «Курганприбор» и познакомившись с рабочими, инженерами и их разработками, новый глава региона Вадим Шумков задумался об открытии филиала института прикладной физики. С идеей согласился председатель совета директоров АО «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов, заявив, что Курган — «умный город с хорошей инженерной традицией».

Отметим, что «Курганприбор», который сейчас производит широкий спектр продукции для оборонно-промышленного комплекса — наследник Курганского механического завода, появившегося в Кургане в годы Великой Отечественной войны на базе эвакуированных предприятий.

Однако в целом большая промышленность — наследие военных лет — в последние десятилетия в Кургане измельчала и обросла проблемами

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональная казна пополняется в основном за счёт налога на физических лиц, а не за счёт предприятий, так как многие местные производства находятся на грани банкротства или уже обанкротились. Один из примеров — ликвидируемое ЗАО «Курганский завод «Микрон», которое не может расплатиться с кадровым составом. Как сообщили в региональной прокуратуре, осенью 2018 года удалось добиться погашения долгов по зарплате перед 45 бывшими работниками предприятия на сумму 768 тысяч рублей.

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