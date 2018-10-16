Хакасии обещают бюджетный кредит в размере 2 млрд рублей

Абакан, , 08:11 — REGNUM Республика Хакасии получит бюджетный кредит в размере 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Уточняется, что соответствующие договорённости достигнуты по итогам рабочей поездки в Москву руководства республики, состоявшейся на минувшей неделе.

«По итогам моей рабочей поездке в Москву, в Минфин России достигнуты следующие договоренности. На этой неделе республика получит бюджетный кредит в размере 2 млрд рублей», — цитирует республиканское правительство врио главы Хакасии Михаила Развожаева.

По его словам, теперь региону не придётся брать коммерческий кредит. 900 млн облигационного займа погасят за счёт бюджетного кредита:

«Это не усложнит и без того непростую ситуацию с государственным долгом».

Во-вторых, начнётся разблокировка счетов муниципалитетов.

«В настоящий момент в 99 муниципальных учреждениях заблокированы счета на общую сумму порядка 900 млн рублей. Полученные деньги пойдут на разблокировку этих счетов. Что это значит? Муниципалитеты начнут расчеты с муниципальными предприятиями, начнётся выплата зарплат, прежде всего в сфере ЖКХ. Мы сможем оплачивать уголь, горюче-смазочные материалы, электроэнергию. Возобновим хозяйственную жизнь в республике», — заявил Развожаев.

Депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии рассмотрят внесение изменений в региональный бюджет на сессии 17 октября.

Добавим, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 сентября 2018 года госдолг Хакасии составлял 22,75 млрд рублей. На 1 февраля 2018 года госдолг Хакасии составлял 24,6 млрд, это более 130% от собственных доходов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе 2018 года стало известно, что из-за большого объёма накопленных долгов расходы бюджетных средств Хакасии берёт под контроль Федеральное казначейство.

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