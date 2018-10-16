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В январе — сентябре уровень инфляции в Казахстане составил 3,3%

Экономика

В сентябре инфляция составила 0,4%

Астана, 16 октября 2018, 08:56 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 3,3%, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова.

По его словам, в сентябре инфляция составила 0,4%. В годовом выражении этот показатель составил 6,1%. Министр отметил, что уровень инфляции в Казахстане сохраняется в пределах целевого коридора в 5−7%.

Как сообщал ИА REGNUM, 15 октября Национальный банк Казахстана повысил ставку рефинансирования до 9,25%. По итогам восьми месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: В январе – августе уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%

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Инфляция
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