По итогам девяти месяцев ВВП Казахстана вырос на 4,1%

Астана, , 08:04 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года ВВП Казахстана вырос на 4,1%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем по итогам восьми месяцев, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова.

По его словам, основной вклад в ускорение экономического роста внесли торговля, строительство, а также смягчение инфляционного давления и повышение инвестиционного спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года рост ВВП Казахстана составил 4%. В январе — июле уровень инфляции в республике составил 2,7%.

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