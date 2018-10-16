Stockmann запродала последний в России торговый центр

Санкт-Петербург, , 07:53 — REGNUM Торгово-развлекательный комплекс «Невский центр» в Санкт-Петербурге, принадлежащий финской Stockmann Group, приобретёт чешская PPF Real Estate. Сумма сделки составит €171 млн, сообщает 16 октября пресс-служба Stockmann.

Стороны уже заключили договор о продаже. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2018 года, однако перед этим её проверит антимонопольная служба.

По словам управляющего директора Stockmann Лаури Вейхалайнена, продажа последнего в России ТЦ позволит компании полностью сосредоточиться на развитии магазинов в Финляндии и прибалтийских странах. Продажа положительно скажется на финансовой гибкости и сократит задолженность в балансе группы.

За вычетом налогов у финской компании останется около €139 млн от продажи ТЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Stockmann объявила о продаже своих магазинов в России. В руководстве финской компании поясняли, что решение принято в связи с хронической убыточностью на российском рынке.

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