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В Казахстане планируют внедрить инвестиционное резидентство

Экономика

Инвестиционное резидентство внедряется по примеру Дубая

Астана, 16 октября 2018, 07:50 — REGNUM  Для получения гражданства Казахстана иностранные инвесторы должны будут инвестировать не менее $150 тыс. в инвестиционные фонды, ценные бумаги или недвижимость. Соответствующий конституционный законопроект опубликован 15 октября на сайте «Открытые нормативно правовые акты».

Инвестиции должны быть направлены в инвестиционный фонд, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Вопрос получения инвесторами гражданства планируется урегулировать в правовом поле МФЦА, не затрагивая законодательства Казахстана о правовом положении иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов заявил, что центр «Астана» занял второе место среди финансовых центров Восточной Европы и Туркестана.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовый центр «Астана» занял второе место среди центров Восточной Европы

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