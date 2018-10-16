В Казахстане планируют внедрить инвестиционное резидентство

Астана, , 07:50 — REGNUM Для получения гражданства Казахстана иностранные инвесторы должны будут инвестировать не менее $150 тыс. в инвестиционные фонды, ценные бумаги или недвижимость. Соответствующий конституционный законопроект опубликован 15 октября на сайте «Открытые нормативно правовые акты».

Инвестиции должны быть направлены в инвестиционный фонд, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). Вопрос получения инвесторами гражданства планируется урегулировать в правовом поле МФЦА, не затрагивая законодательства Казахстана о правовом положении иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов заявил, что центр «Астана» занял второе место среди финансовых центров Восточной Европы и Туркестана.

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