В Японии объявили, когда вступит в силу соглашение о ТТП

Токио, , 07:36 — REGNUM Несмотря на выход Вашингтона из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), документ вступит в действие в начале 2019 года, заявил японский министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам чиновника, соглашение, заключенное одиннадцатью странами региона, вступит в силу после ратификации парламентами хотя бы шести государств-участников ТТП. На сегодняшний день соглашение ратифицировано законодателями Сингапура, Японии и Мексики. Пока не ратифицировали соглашение парламенты Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Перу и Чили.

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Напомним, изначальное соглашение о ТТП было заключено в 2016 году, однако после президентских выборов 2016 года в США новый хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения ввиду его невыгодности для США.

После указанного демарша в мае 2018 года 11 стран подписали новое соглашение о ТТП.

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