«Рубить хвост по частям»: о рисках роста цен на бензин в России

Москва, , 07:20 — REGNUM Рост топливных акцизов с 1 января 2019 года, обозначенный в проекте российского бюджета 2019−2021 годов, неизбежно приведёт к резкому подорожанию цен на бензин. Мнение, аналогичное заключению Счётной палаты РФ, неоднократно высказывало руководство Российского топливного союза (РТС). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM риски роста цен на моторное топливо в России вице-президент РТС Юрий Матвейко отметил:

«О том, что с января 2019 года произойдёт резкий рост цен на бензин, мы говорим с июня. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин — это человек, который имеет свою точку зрения и который позволяет себе говорить так, как есть на самом деле, а не так, как отдельные чиновники: вначале заявляют, что у нас всё хорошо, а когда гремит гром, признаются, мол, «недосмотрели, виноваты, извините».

Счётная палата и Кудрин называют вещи своими именами. Рынок нефтепродуктов сейчас регулируют не рыночными механизмами, а неприемлемыми методами. Это и не рынок, и не госрегулирование. Считаю, что в 2019 году чудо не случится, рост цен на бензин будет. Но просто к этому нужно идти планово, а не так, как может случиться: сегодня 40, а завтра — 47 рублей литр. Для чего? Кому от этого будет легче? Мы потеряем часть бизнеса, оставим людей без работы, получим большое количество банкротов, а для чего — непонятно. Для того чтобы у нефтяников всё было здорово?

Я не вижу какой-то логики во всех предпринимаемых правительством шагах. Это как в известном выражении: «рубить хвост по частям». К тому же нефтяные компании не исполняют ни одной поставленной задачи: по поставке нефтепродуктов на внутренний рынок. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВНИКи) даже не вышли на уровень 2017 года, не говоря уже об обещанном увеличении на 3%.

Ну и, соответственно, все ждут того, что 1 января 2019 года будут повышены акцизы, если это будут сделано, тогда вообще будет петля. Нефтяники на одном из последних большых совещаний сами говорят: «Мы терпим убытки, но мы их компенсируем за счёт высокой цены нефти на экспорт». А про нас говорят, дословно: «Как вы ещё живёте?»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата России в заключении по проекту бюджета 2019−2021 годов отмечала, что повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года (на бензин с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну и на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну) может привести к резкому скачку розничных цен на бензин, что потребует принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

Аналогичная ситуация произошла в конце мая 2018 года: в условиях ослабления национальной валюты и роста мировых цен не нефть, экспорт стал приоритетным направлением деятельности ВНИКов, которые таким образом создали напряжённость на внутреннем рынке. Но вместо того, чтобы ограничить экспорт, правительство понизило топливные акцизы в обмен на обещания нефтяников о заморозке розничных цен с 1 июля.

Это позволило лишь незначительно понизить розничные цены: по оценке Счётной палаты, в июле-августе цены на бензин и дизтопливо снизились на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, по мнению ведомства Алексея Кудрина, было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

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