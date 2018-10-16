Иск на 1 млрд: «Татфондбанк» спровоцировал цепочку личных банкротств

Казань, , 05:47 — REGNUM Ряды обанкроченных бизнесменов Татарии может пополнить бывший руководитель ООО «Урман» Юрий Демидов. В Арбитражный суд республики поступил соответствующий иск к экс-главе компании, которая фигурирует в одном из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина. Дело до 2 ноября 2018 года оставлено без движения для устранения недочетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск с требованием признать Юрия Демидова — бывшего руководителя ООО «Урман» банкротом подан конкурсным управляющим ООО «Практика Аудита». Сумма претензий — 1 176 280 126,66 рубля. Из самого иска следует, что Демидова планируют привлечь к субсидиарной ответственности за долги ООО «Урман», которое прошло стадию банкротства и 15 февраля 2018 года прекратило деятельность.

«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 16.05.2017 года принято к производству заявление общества с ограниченной ответственностью «Алнаир», г. Казань, (далее — заявитель) о признании несостоятельным (банкротом) ликвидируемого должника общества с ограниченной ответственностью «Урман», г. Казань, (далее — должник). Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 08.06.2017 (резолютивная часть объявлена 05.06.2017) должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Суспицын Александр Викторович. Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.12.2017 г. процедура конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Урман», г. Казань, (ИНН 2 630 801 701, ОГРН 1 122 651 018 203) завершена», — отмечалось в определении суда, которым иск к Юрию Демидову оставили без движения.

Примечательно, что по другому иску, где истцом выступил обанкроченный ПАО «Татфондбанк», Юрий Демидов 5 сентября 2018 года уже был привлечён к ответственности за долги компании «Урман». Суд частично удовлетворил требование банка и взыскал с Демидова в пользу ПАО 738 340 316 рублей 19 копеек, а во взыскании 437 939 810 рублей 47 копеек отказал. 12 октября 2018 года Демидов подал апелляционную жалобу на решение.

«Согласно бухгалтерскому балансу по состоянию на 30.09.2016 года, у должника имелись активы на сумму 2 279 219 000 рублей. В соответствии с размещенным на сайте ЕФРСБ отчетом конкурсного управляющего, балансовая стоимость имущества должника по состоянию на 30.03.2017 года составляла 2 149 350 000 рублей», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что конкурсным управляющим выявлено имущество только на сумму 1 665 573 926,96 рубля.

Между тем суд установил, что «в связи с отсутствием документации в отношении активов на общую сумму 1 176 280 126,66 рубля в ходе конкурсного производства не выявлено в полном объеме имущество должника и надлежащим образом не осуществлены мероприятия по предъявлению требований к лицам, имеющим задолженность перед ООО «Урман», которая отражена в бухгалтерском балансе». Это сделало невозможным определить основные активы должника на сумму свыше 1,17 млрд рублей.

«Поскольку требования кредиторов должника могли быть погашены только в размере имевшихся у должника активов, которые не выявлены в результате виновных действий (бездействия) ответчика, то размер субсидиарной ответственности составляет сумму данных активов — 1 176 280 126,66 рубля. В исковом заявлении истец просил взыскать с ответчика денежные средства в размере 1 176 280 126,66 руб. в пользу кредиторов ООО «Урман» пропорционально размеру непогашенных требований, в том числе в пользу истца — 738 340 316 рублей 19 копеек», — отмечалось в материалах суда.

Напомним, ООО «Урман» интересно также тем, что именно его имущество фигурировало в уголовном деле, возбужденном в отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина. Следствие считает, что группа лиц, зная о финансовых проблемах банка, в декабре 2016 года, еще до ввода временной администрации, вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Это имущество гарантировало возврат четырех кредитов, выданных ТФБ данной фирме.

Читайте также: Вексель, с которого всё началось: дело «Татфондбанка»