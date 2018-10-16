В китайском Гуанчжоу стартовала осенняя Кантонская ярмарка

Гуанчжоу, Китай, , 04:50 — REGNUM Крупнейшая в Китае торговая ярмарка открылась 15 октября в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Китайская импортная и экспортная ярмарка (China Import and Export Fair) проводится каждую весну и осень. Она также известна, как Кантонская ярмарка и является своего рода «барометром» китайской внешней торговли.

В этом году на ярмарке будет представлено 636 компаний, что на 19 больше, чем на предыдущем мероприятии, из 34 стран и регионов мира. Компании из стран, присоединившихся к проекту «Пояса и пути» составили 60% от общего числа участников.

Отметим, что международная торговля в Китае выросла на 9,9% с января по сентябрь 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года, достигнув отметки 22,28 трлн юаней (около $3,2 трлн).

Напомним, что выставка будет приходить в три этапа. Первый этап придётся 15 по 19 октября, второй — с 23 по 27 октября и третий — с 31 октября по 4 ноября. В общей сложности выставку должны посетить представители более 25 280 компаний.