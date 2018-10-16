«Татфондбанку» дали еще пять месяцев на добанкротство

Казань, , 04:25 — REGNUM Обанкроченному в апреле 2017 года «Татфондбанку», долги которого превышают 158 млрд рублей, продлили конкурсное производство на пять месяцев. Следующее заседание по вопросу банкротства крупнейшего республиканского банка пройдёт 12 марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мотивировочная часть определения Арбитражного суда Татарии по вопросу продления пока не изготовлена.

Напомним, банк, где доля республики на момент появления проблем составила свыше 40%, сложности начал испытывать еще в ноябре 2016 года, а в середине декабря в нём была введена временная администрация. Предпринимаемые меры не помогли и в начале марта 2017 года ТФБ остался без лицензии, в апреле был признан банкротом. На сегодня его долги перед свыше 18 тыс. кредиторами превышают 158 млрд рублей.

Банкротство банка потянуло за собой проблемы у аффилированного с ним через акционера «Татагропромбанка» — в мае последний был признан банкротом, предварительно оставшись без лицензии. Свыше 46% в «Татагропромбанке» принадлежат аффилированной с бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным ООО «Новая нефтехимия». Это же ООО является крупным акционером ТФБ. Помимо банков от банкротства ТФБ пострадали десятки компаний, так или иначе с ним связанных.

На сегодня продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по событиям, предшествующим появление проблем. По части из них фигурантом проходит Роберт Мусин, к тому же признанный банкротом как физлицо. В отношении экс-банкира начат этап процедуры реализации имущества.

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Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» продолжает формировать конкурсную массу и расторгать сомнительные сделки. При рассмотрении последних исков выясняется, что некоторые договоры поручительства по кредитам в ТФБ подписывались «без намерения создать соответствующие правовые последствия, помимо отражения ПАО «Татфондбанк» в отчетности сведений о достаточной обеспеченности своего кредитного портфеля, несмотря на реальное предбанкротное состояние, в целях введения в заблуждение Банка России как регулятора банковской деятельности».

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За время конкурсного производства ТФБ госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» произвела страховые выплаты свыше 180 тыс. вкладчикам и индивидуальным предпринимателям. Их сумма составила 55,5 млрд рублей.

На начало сентября 2018 года конкурсный управляющий подал почти 14 тыс. исков на сумму около 243 млрд рублей, при этом в 552 случаях это заявления о включении в реестр кредиторов банкротов. Сумма требований по последним превышает 212 млрд рублей.