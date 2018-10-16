Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос на 18%

Баку, , 00:44 — REGNUM По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-сентября 2018 года составил $1 млрд 694 млн 926,84 тыс., что на 18,2% больше аналогичного периода 2017 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным ведомства, на долю торговых операций с Россией пришлось 7,64% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за отчетный период.

«В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $443 млн 56,52 тыс., что на 12,8% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В целом, на поставки в Россию пришлось 3,1% азербайджанского экспорта за январь-сентябрь 2018 года», — отметили в ГТК.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-сентябре составил $1 млрд 251 млн 870,32 тыс., что на 20,2% больше показателя аналогичного периода 2017 года. В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 15,84%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ за январь-сентябрь текущего года составило $808 млн 813,8 тыс.

Как сообщалось ранее, товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2017 года составил $2 млрд 141 млн 283,27 тыс., что на 4,3% больше показателя 2016 года. На долю торговых операций с Россией в 2017 году пришлось 9,48% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.