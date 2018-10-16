Dow Jones не удержал рост: Торги на Уолл-стрит закончились в «красной зоне»

Нью-Йорк, США, , 00:13 — REGNUM Фондовый рынок США закончил торги в минусе — Dow Jones не смог удержать слабый рост середины дня, S&P 500 и Nasdaq весь день находились в «красной зоне», 15 октября передает агентство Reuters.

К окончанию торгов индекс Dow Jones снизился на 89,44 пункта (0,35%), до 25 250,55 пункта, индекс S&P 500 снизился на 16,35 пункта (0,59%), до 2750,78 пункта, индекс Nasdaq снизился на 66,15 пункта (0,88%), до 7 430,74 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, индексы Уолл-стрит 15 октября открылись в небольшом минусе, однако к середине дня Dow Jones вышел в «символический плюс» на 1 пункт.

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