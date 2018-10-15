Китай не несет ответственности за финансовые сложности Пакистана

Пекин, , 23:24 — REGNUM В связи с финансовыми трудностями, которые испытывают новые власти Пакистана, которые на днях обнародовали информацию о структуре внешней задолженности страны, доля долгов по проекту Китайско-пакистанского экономического коридора составляет минимальную величину и не служит причиной имеющихся у Исламабада проблем. С такой оценкой ситуации вокруг совместного проекта на брифинге в Пекине выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает 15 октября Синьхуа.

Дипломат подчеркнул, что в рамках проекта «коридора», который осуществляется правительствами двух стран, все решения принимаются совместно, на основе консультаций между сторонами. Политика Китая в рамках «коридора» направлена на помощь Пакистану в развитии и всестороннем укреплении его экономического и транспортного потенциала.