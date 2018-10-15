Вторник, 16 Октября 2018 года
00:42:15 МСК

Китай не несет ответственности за финансовые сложности Пакистана

Экономика

Пекин настаивает, что двусторонние межправительственные проекты реализуются строго на коллегиальной основе

Пекин, 15 октября 2018, 23:24 — REGNUM  В связи с финансовыми трудностями, которые испытывают новые власти Пакистана, которые на днях обнародовали информацию о структуре внешней задолженности страны, доля долгов по проекту Китайско-пакистанского экономического коридора составляет минимальную величину и не служит причиной имеющихся у Исламабада проблем. С такой оценкой ситуации вокруг совместного проекта на брифинге в Пекине выступил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает 15 октября Синьхуа.

Дипломат подчеркнул, что в рамках проекта «коридора», который осуществляется правительствами двух стран, все решения принимаются совместно, на основе консультаций между сторонами. Политика Китая в рамках «коридора» направлена на помощь Пакистану в развитии и всестороннем укреплении его экономического и транспортного потенциала.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить