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Ростовский перевозчик требует оплатить перевозку пассажиров на ЧМ-2018

Экономика

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Ростовский перевозчик требует оплатить перевозку пассажиров на ЧМ-2018
Annie Spratt
В салоне автобуса

Ростов-на-Дону, 15 октября 2018, 23:21 — REGNUM  Муниципальная компания «Ростовпассажиртранс» подала три иска в Арбитражный суд Ростовской области с требованием вернуть 21,9 млн рублей за перевозку пассажиров в дни проведения чемпионата мира по футболу, передаёт ИА REGNUM.

Иск на 10,8 млн рублей предъявлены к департаменту транспорта города-миллионника, 5,8 млн рублей перевозчик планирует отсудить у «Агентства развития платежных систем», ещё 5,3 млн рублей — у министерства транспорта Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что к городскому департаменту иск был подан в августе текущего года. Перевозчик считает, что ведомство не выполнило обязательства по контракту. Всего в дни матчей автобусами-шаттлами было перевезено около 209 тыс. болельщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Перевозчик требует от ростовских властей оплаты за работу на ЧМ-2018

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