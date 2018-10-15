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Компания «РоссТур» объявила о приостановке туристической деятельности

Экономика

В начале октября сообщалось о невозможности компании погасить долги перед туроператорами

Компания «РоссТур» объявила о приостановке туристической деятельности
Дарья Драй © ИА REGNUM
Путешественник

Москва, 15 октября 2018, 22:16 — REGNUM  Компания «РоссТур» объявила о временном прекращении туроператорской деятельности. Об этом сообщается 15 октября на официальном сайте компании.

«Настоящим уведомляем вас о временном прекращении туроператорской деятельности ООО «РоссТур» с 15 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину сообщили, что центр бронирования «РоссТур» вскоре может объявить об остановке деятельности из-за долгов перед туроператорами. Генеральный директор компании Александр Недополз позднее опроверг эту информацию.

Между тем о приостановке сотрудничества с «РоссТур» уже объявили пять российских туроператоров: «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист», «Анекс тур» и «Санмар».

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Туризм
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