Компания «РоссТур» объявила о приостановке туристической деятельности

Москва, , 22:16 — REGNUM Компания «РоссТур» объявила о временном прекращении туроператорской деятельности. Об этом сообщается 15 октября на официальном сайте компании.

«Настоящим уведомляем вас о временном прекращении туроператорской деятельности ООО «РоссТур» с 15 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину сообщили, что центр бронирования «РоссТур» вскоре может объявить об остановке деятельности из-за долгов перед туроператорами. Генеральный директор компании Александр Недополз позднее опроверг эту информацию.

Между тем о приостановке сотрудничества с «РоссТур» уже объявили пять российских туроператоров: «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист», «Анекс тур» и «Санмар».