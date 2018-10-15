Во Вьетнаме построят ветропарк площадью более 23 тысяч гектаров

Ханой, , 22:51 — REGNUM В Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) приняли программу развития ветроэнергетики до 2020 года, в соответствии которой в провинции Биньтхуан будет построен ветропарк площадью 23 500 гектаров. По предварительным расчетам, суммарная мощность выработки электроэнергии составит 1570 мегаватт.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Баомой», на территории провинции Биньтхуан будет осуществляться более 20 проектов. 13 из них уже получили одобрение. В ближайшее время власти приступят к их реализации. В настоящее время уже реализованы лишь три проекта. Суммарная вырабатываемая мощность на данный момент составляет 60 мегаватт. По мнению местной администрации, скорость реализации проектов оставляет желать лучшего. Некоторые из них нуждаются в дополнительном финансировании.