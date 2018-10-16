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Вьетнамский рынок недвижимости переживает резкий спад

Экономика

Результаты девяти месяцев 2018 года продемонстрировали резкий спад спроса среди населения

Вьетнамский рынок недвижимости переживает резкий спад
Ханой

Ханой, 16 октября 2018, 00:21 — REGNUM  Результаты девяти месяцев 2018 года оказались крайне неутешительным для рынка недвижимости в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). По мнению экспертов, в 2019 году рынок продолжит стагнировать. По результатам 2018 года, спрос на недвижимость во Вьетнаме сократился более чем на 20%.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в настоящее время ряд компаний (MIKGroup и др.), осуществляющих свою деятельность в сфере недвижимости, испытывают трудности, поскольку центральный банк Вьетнама осуществляет программу по сокращению кредитования компаний и агентств недвижимости в стране. Кроме того, по мнению экспертов, на рынке отсутствует баланс спроса и предложения. Предложение не соответствует спросу. В связи с этим компаниям следует в большей степени ориентироваться на строительство недвижимости среднего класса, сместив свой фокус со строительства жилья премиум-класса.

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Зарубежная хроника
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