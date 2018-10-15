Путин поручил сформировать штаб по завершению строительства ЦКАД

Москва, , 21:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева принять все необходимые меры для недопущения увеличения стоимости строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Текст поручения был опубликован сегодня, 15 октября, на официальном сайте Кремля.

В течение месяца правительство должно сформировать оперативный штаб, который займется завершением строительства ЦКАД. Этот штаб должен будет принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить увеличение стоимости строительства ЦКАД, а также утвердить единый график ликвидации допущенного отставания при строительстве первой очереди автодороги.

Также штаб будет осуществлять еженедельный мониторинг хода выполнения работ, оценивать достаточность материальных, технических и трудовых ресурсов, соблюдать единый график и обеспечивать завершение подготовки территории строительства.

Кроме того, правительству совместно с органами исполнительной власти Москвы и Московской области поручены выработать меры по стимулированию создания в зоне ЦКАД транспортно-логистического комплекса и иных объектов для формирования «пояса занятости» в Подмосковье.

Ещё президент поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате России провести комплексную проверку соблюдения интересов Российской Федерации при заключении и выполнении государственных контрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ЦКАД началось в 2015 году. Планировалось, что первая очередь строительства ЦКАД будет завершена в 2018 году, но сроки были перенесены на 2019 год.