Mercedes-Benz вошла в список крупнейших инвесторов во вьетнамскую экономику

Ханой, , 21:48 — REGNUM В рамках конференции, посвященной подведению итогов 30 лет реализации вьетнамской политики по привлечению прямых иностранных инвестиций, немецкая компания Mercedes-Benz получила ряд правительственных наград за активный вклад в развитие вьетнамской экономики.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Mercedes-Benz уже более 20 лет осуществляет свою деятельность во Ветнаме. С 2008 года и по настоящее время Mercedes-Benz регулярно входит в топ-10 компаний, которые выплачивают наибольшие суммы налогов.

Кроме того, Mercedes-Benz оказывает большое влияние на развитие благоприятной рабочей среды в СРВ. В настоящее время более 900 человек работают в компании в Хошимине. Компания также входит в список лучших работодателей Вьетнама.