Понедельник, 15 Октября 2018 года
22:58:25 МСК

Mercedes-Benz вошла в список крупнейших инвесторов во вьетнамскую экономику

Экономика

Немецкая компания Mercedes-Benz не только вносит большой вклад в бюджет Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) за счет налогов, но и создает благоприятную рабочую среду

Ханой, 15 октября 2018, 21:48 — REGNUM  В рамках конференции, посвященной подведению итогов 30 лет реализации вьетнамской политики по привлечению прямых иностранных инвестиций, немецкая компания Mercedes-Benz получила ряд правительственных наград за активный вклад в развитие вьетнамской экономики.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Mercedes-Benz уже более 20 лет осуществляет свою деятельность во Ветнаме. С 2008 года и по настоящее время Mercedes-Benz регулярно входит в топ-10 компаний, которые выплачивают наибольшие суммы налогов.

Кроме того, Mercedes-Benz оказывает большое влияние на развитие благоприятной рабочей среды в СРВ. В настоящее время более 900 человек работают в компании в Хошимине. Компания также входит в список лучших работодателей Вьетнама.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить