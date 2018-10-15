Ташкент, , 20:03 — REGNUM По итогам девяти месяцев текущего года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 23 044,7 миллиарда долларов, сообщает Государственный комитет республики по статистике. «Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составляет 17,2%», говорится в сообщении. При этом объем экспорта из Узбекистана составил 9 367,6 миллиарда долларов (понижение на 0,4%), объем импорта — 13 677,1 миллиарда долларов (рост 33,3%). «Сальдо внешней торговли с минусом на 4 309,5 миллиарда долларов», сообщает ведомство.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил 2,836 миллиарда долларов, при этом товарооборот Узбекистана с Китаем составил $2,881 миллиарда долларов, что делает РФ основным внешнеторговым партнером республики. Внешнеторговый товарооборот Узбекистана с Казахстаном — $1,437 млрд, Турцией — $940 млн, Южной Кореей — $762 млн, Афганистаном — $341 млн, Германией — $334 млн.