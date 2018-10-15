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Счётная палата ожидает резкого роста цен на бензин

Экономика

Топливо может существенно подорожать в начале 2019 года

Счётная палата ожидает резкого роста цен на бензин

Москва, 15 октября 2018, 19:44 — REGNUM  Повышение акцизов на топливо в России с начала 2019 года может привести к резкому росту цен на бензин. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов, передаёт 15 октября «Коммерсантъ».

По информации издания, в документе отмечается, что акцизы на бензин с 1 июля позволили лишь незначительно понизить розничные цены: в июле — на 0,2%, в августе — на 0,3%. По мнению Счетной палаты, этого было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России акцизы на автомобильный бензин поднимутся на 3,7 тысячи рублей — до 12 374 рублей за тонну, акцизы на дизельное топливо будут повышены на 2,7 тысячи рублей — до 8541 рублей за тонну.

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