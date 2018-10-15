Украину ожидает «закручивание гаек» — эксперт

Киев, , 19:39 — REGNUM Власти Украины «управляют горем» населения страны на фоне рекордного роста бедности. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке украинский экономист Александр Гончаров.

Он напомнил, что, по данным Международного валютного фонда, Украина является самой бедной страной в Европе.

«Видим лишь процесс управления горем людей из-за рекордного роста бедности. Да, господа, наш главный международный кредитор — МВФ — в своем новом отчете отметил, что Украина является самой бедной страной Европы. Ну, а роль модератора перманентного повышения потребительских цен взял на себя премьер-министр Владимир Гройсман. Не говоря уже о стремительном росте стоимости бензина и автогаза, в сентябре-октябре также цены на хлеб, другие продукты питания и алкогольные напитки резко поползли вверх. И вот в этих условиях пытаюсь вникнуть в смысл заявления на Бали, где проходят осенние сборы МВФ и Всемирного банка, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард о том, что если напряженность будет иметь такие же тенденции, глобальная экономика понесет сильный удар», — отметил Гончаров.

По его словам, Украину ожидает «закручивание гаек, ужесточение регулирования, жесткий контроль над рынками».

«И то, что еще несколько лет назад казалось бредом, теперь обсуждается на достаточно высоком уровне. Но главное, чтобы не получилось у нас, как всегда. Ведь у нас, как ни странно, очень многие смеются над украинским законодательством и постановлениями кабмина, но и плачут от этих же законов и правительственных решений», — подытожил Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года государственная казначейская служба Украины проинформировала, что объем невыполнения плана госбюджета продолжает расти. По итогам трех кварталов текущего года план поступлений только в общий фонд бюджета Украины недовыполнен на 93,6 млрд грн. (3,345 млрд долл.).

По данным счетной палаты, в первом квартале недовыполнение плана составляло 66 млрд грн. (2,358 млрд долл.), на конец второго квартала — 74 млрд грн. (2,644 млрд долл.). Показатель в 93,6 млрд грн., который был достигнут на конец сентября, — это уже 11,1% недовыполнения по общему фонду госбюджета, или 10,2% от всего госбюджета. Напомним, закон о госбюджете допускает предельный объем дефицита госбюджета 80,6 млрд грн. (2,880 млрд долл.).

Напомним, 6 октября глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов. По данным пресс-службы счетной палаты, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов. В сентябре правительство Украины и МВФ не подписали меморандум о сотрудничестве по новой программе кредитования Stand-by. Кредиторы выдвинули правительству четыре условия, обязательных для получения нового кредита, в частности реорганизовать государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет на 2019 год, повысить цены на газ для украинцев на 23%, а также провести антикоррупционную реформу.