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Нефть «зависла» на $80 за баррель

Экономика

Brent оценивается в $80,38 за баррель

Нефть «зависла» на $80 за баррель
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Лондон, 15 октября 2018, 19:18 — REGNUM  Цена на нефть марки Brent после краткого скачка до $81,92 за баррель снова вернулась к уровню начала торгов, 15 октября передает агентство Reuters.

На настоящий момент нефть марки Brent оценивается в $80,38 за баррель (+$0,05). Нефть WTI упала в цене на 5 центов до $71,29 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе недели 8−14 октября из-за негативных прогнозов МВФ и МЭА стоимость нефти Brent резко упала с уровня выше $85 до $80 за баррель.

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