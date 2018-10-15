Нефть «зависла» на $80 за баррель

Лондон, , 19:18 — REGNUM Цена на нефть марки Brent после краткого скачка до $81,92 за баррель снова вернулась к уровню начала торгов, 15 октября передает агентство Reuters.

На настоящий момент нефть марки Brent оценивается в $80,38 за баррель (+$0,05). Нефть WTI упала в цене на 5 центов до $71,29 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе недели 8−14 октября из-за негативных прогнозов МВФ и МЭА стоимость нефти Brent резко упала с уровня выше $85 до $80 за баррель.

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