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Росстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в России

Экономика

Рост промпроизводства в сентябре достиг минимального с начала года показателя

Москва, 15 октября 2018, 18:54 — REGNUM  Рост промышленного производства в России в сентябре 2018 года составил 2,5%. Такие данные приводит 15 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В годовом выражении в сентябре рост показателя составил минимальные с начала года 2,1%. В августе рост составлял 2,7%, в июле — 3,9%.

За период с января по сентябрь промпроизводство выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно данным Росстата, в сентябре впервые с начала года произошло снижение объёма обрабатывающих производств — на 0,1% в годовом выражении. В то же время зафиксирован самый большой в текущем году рост в добывающих отраслях — на 6,9%.

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