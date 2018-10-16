ВЭБ: Мы выступаем за кооперацию и системное партнерство институтов развития

Москва, , 12:00 — REGNUM Внешэкономбанк (ВЭБ), Российский экспортный центр (РЭЦ), ДОМ. РФ и Корпорация МСП работают над созданием информационной платформы «Проекты развития», которая позволит организовать взаимодействие ключевых институтов развития, бизнеса, федеральных и региональных органов власти. Об этом сегодня в рамках форума «Открытые инновации» рассказал зампред ВЭБа Алексей Иванченко.

Новая площадка позволит синхронизировать деятельность институтов развития и повысить качество проработки инвестиционных проектов.

«Сейчас много говорится о необходимости создания некой платформы для взаимодействия всех институтов развития, но готового технического решения на сегодняшний день пока нет. Мы работаем над техническим заданием платформы совместно с лучшими специалистами на рынке. Считаем целесообразным непосредственное финансовое участие самого разработчика платформы в ее реализации, гарантирующее ему соответствующую заинтересованность — в настоящее время ВЭБ прорабатывает этот вопрос с ведущими российскими технологическими компаниями», — заметил Алексей Иванченко.

«Для бизнеса платформа должна стать единым окном с агрегацией существующих мер господдержки, финансовых и нефинансовых инструментов институтов развития. Речь не идет о создании просто базы данных проектов, участники платформы получат возможность работать над проектами в едином информационном пространстве и синхронизировать свою активность для повышения эффективности. Это позволит оказать проектам максимальную поддержку, сократить сроки их реализации, увеличить мультипликативный эффект от участия каждого института развития», — пояснил он.

По словам зампреда ВЭБа, в настоящий момент уже функционирует рабочая группа и утверждена дорожная карта мероприятий по созданию такой платформы. Участники процесса изучают лучшие российские и мировые практики и доступные решения совместно с ведущими технологическими партнерами и информационными агентствами России.

«Вместе с другими институтами развития, в частности, Российским экспортным центром, Корпорацией МСП и другими, ВЭБ предлагает бизнесу обширный набор инструментов поддержки, от прямых инвестиций и кредитования до экспортных гарантий и акселерационных программ. Но сейчас это достаточно разрозненная, не всегда согласованная, а порой и дублирующая друг друга деятельность. Поэтому мы прорабатываем глобальную стратегическую инициативу по созданию модели интеграции и механизма взаимодействия ключевых участников в едином информационном поле», — рассказал Алексей Иванченко.

Он пояснил, что «внедрение платформы позволит существенно расширить и стандартизировать взаимодействие между институтами развития, обеспечить для бизнес-сообщества наличие единого информационного поля в части предоставляемых инструментов институтов развития (единая «витрина» мер поддержки); создать единую базу проектов институтов развития для их совместной работы над проектными инициативами, проводить совместную экспертизу проектов на разных этапах их развития, а также создать так называемый инвестиционный лифт для проектов от уровня малого бизнеса и стартапа до среднего и крупного бизнеса, в том числе для их продвижения на экспорт».

Как ожидается, внутренний контур и пилотирование платформы будут закончены до марта 2019 года, после чего стороны намерены привлекать прочие заинтересованные институты развития. В рамках первого этапа разработки и внедрения платформы планируется ее использование внутри Группы ВЭБ (Внешэкономбанк, Российский экспортный центр, «ВЭБ Инновации», ИнфраВЭБ, ВЭБ-лизинг, Фонд развития моногородов), а также Корпорация МСП и ДОМ.РФ. В рамках второго этапа возможно подключение остальных заинтересованных институтов развития РФ.

«После успешного пилотирования будем готовы подключить не только другие федеральные и региональные институты развития, но также предусмотрим подключение заинтересованных коммерческих банков, фондов прямых инвестиций и, безусловно, бизнеса во всем его многообразии — от субъектов МСП до госкорпораций», — добавил Алексей Иванченко.