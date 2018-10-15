Еврокомиссия отказалась помогать Италии в вопросе о сахаре

Рим, , 18:35 — REGNUM Еврокомиссия отвергла итальянский план поддержки производителей сахара, заявил журналистам в понедельник, 15 октября, министр сельского хозяйства Джанмарко Чентинайо, передает La Stampa.

Итальянские власти предлагали изменить нормативы хранения продукта, разрешив частное хранение, однако эта идея не получила поддержки в Германии, Дании и Голландии, чьи представители сочли ее дорогостоящей и малоэффективной, и поддержка со стороны девяти других стран-членов ЕС ничего не изменила.

В Италии эксперты говорят о кризисной ситуации, которая касается производителей сахара во всем Евросоюзе, и обещают помочь своим компаниям, несмотря на решение европейских властей.

За последний год цены на сахар снизились на 30%, что негативно сказывается на производителях, даже на самых конкурентоспособных, отметили в министерстве.

Либерализация рынка привела к тому, что вместо 19 сахарных заводов в Италии сейчас работают лишь 2, а отечественный продукт занимает лишь шестую часть на итальянском рынке, напоминают журналисты.

Основными конкурентами местных компаний являются транснациональные корпорации, зарегистрированные в Германии и Франции. Представители Германии высказались против итальянской инициативы, представители Франции — воздержались.