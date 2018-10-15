Федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень оснастят переходами

Тюмень, , 18:36 — REGNUM На федеральной трассе Р-351 Екатеринбург — Тюмень до конца 2018 года построят восемь надземных пешеходных переходов. Первый уже начали возводить возле деревни Дербыши, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ «Уралавтодор».

Строительство надземных переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, что повысит пропускную способность трассы и безопасность движения.

Модульные надземные пешеходные переходы появятся также на 296 км (у поворота на с. Успенка), на 301 км (у поворота на д. Ушакова), на 305 км (у поворота на п. Перевалово), на 307 км (у поворота на д. Зубарева), на 310 км (у поворота на с. Гусево), на 312 км (у поворота на д. Посохова), на 317 км (у поворота на п. Московский).

Скорость возведения каждого перехода — полтора месяца. Это позволяет сделать типовая инновационная конструкция из нескольких десятков отдельных деталей и креплений. Специалисты «Уралавтодора» отмечают, что проектирование и строительство капитального надземного пешеходного перехода занимает до 1,5 лет.

Кроме того, для маломобильных граждан переходы будут оборудованы подъёмными платформами.

Читайте ранее в этом сюжете: На МЦК построят прозрачные надземные переходы из антивандального стекла