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ЦБ не исключает двузначной инфляции в 2019 году

Экономика

Если рисковый сценарий станет основным

Москва, 15 октября 2018, 18:19 — REGNUM  Показатель инфляции может выйти далеко за рамки целевого значения в 4% и достигнуть двузначных цифр, если реализуется рисковый сценарий развития экономики РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Алексей Заботкин.

По его словам, под рисковым регулятор понимает сценарий, при котором санкции против РФ усилятся, а стоимость одного барреля нефти упадёт до 35 долларов. В таком случае показатель инфляции может резко подскочить, считают в ЦБ.

«Экономические последствия для РФ в этом случае — существенный отток капитала и снижение сальдо счета текущих операций платежного баланса, что вызовет разовую коррекцию курса и разовый рост инфляции до двузначных значений в 2019 году», — заявил Заботкин.

Однако, отметил он, регулятор даже в этом случае рассчитывает вернуть инфляцию обратно на 4% уже к концу 2020 года.

Между тем в 2018 году показатель останется в пределах прогнозов ЦБ.

«Мы рассчитываем, что по итогам 2018 года инфляция приблизится к цели (4%), но не превысит ее», — отметил Заботкин.

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Инфляция
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