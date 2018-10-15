Костромская область ищет инвестиции в Турции

Кострома, , 18:15 — REGNUM Костромские лесопромышленники достигнули ряда предварительных договоренностей о сотрудничестве с представителями турецкого бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора области. Делегация из Костромской области во главе главы региона Сергея Ситникова завершила двухдневную поездку в Турцию.

Во время поездки костромские чиновники и лесопромышленники встретились с руководством провинции Стамбул, Стамбульской промышленной палаты, Евроазиатских деловых советов Комитета по внешнеэкономическим связям Турции и руководством Ассоциации промышленников и предпринимателей деревообрабатывающей отрасли Турции. Делегация также приняла участие в крупной Международной выставке оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности.

«Собственники деревообрабатывающих предприятий Костромской области рассказали турецким партнерам о выпускаемой продукции и возможностях совместного делового партнерства. С представителями турецкого бизнеса достигнут ряд предварительных договоренностей о сотрудничестве» — отмечают в пресс-службе.

Содержание договоренностей не раскрывается.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область и Турция договорились сотрудничать в ювелирной отрасли. Данная договоренность достигнута в ходе встречи главы области Сергея Ситникова с президентом Ассоциации экспортеров ювелирных изделий Турции Мустафой Камаром. Стороны обсудили вопросы правового регулирования ювелирной отрасли двух стран и проблемы, связанные с борьбой с фальсификацией ювелирных изделий. Также достигнута договоренность об обучении турецкой молодежи на дизайнерском направлении в Красносельском училище художественной обработки металлов; турецкая сторона пригласила костромских студентов участвовать в художественных конкурсах, по итогам которых победители могут обучаться и пройти стажировку в Италии за счет средств гранта.