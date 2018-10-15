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Оборот инновационных стартапов Италии превышает миллиард евро

Экономика

Число сотрудников инновационных компаний за год выросло почти на треть

Рим, 15 октября 2018, 18:14 — REGNUM  По итогам третьего квартала 2018 года число зарегистрированных в Италии инновационных стартапов в сравнении с показателями за аналогичный период 2017 года выросло на 22,6% и составляет 9647 компаний, сообщает в понедельник, 15 октября, информагентство Askanews со ссылкой на данные министерства экономического развития.

За тот же период число сотрудников этих компаний выросло почти на треть и составляет сейчас более 52 тысяч человек.

По итогам 2017 года общий оборот инновационных стартапов в Италии превысил миллиард евро, за 9 месяцев 2018 года зафиксирован оборот в 960 млн евро, но подсчет данных еще не закончен, сообщили также в министерстве.

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Экономика Италии
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